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السعودية تدين الاعتداء السافر من قِبل مستوطنين اسرائيليين على مقر الأونروا بالقدس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وتحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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