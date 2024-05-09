الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج يبحث مع أعضاء ترويكا لرابطة منظمة الكاريبي التعاون المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس في بارامايبو عاصمة جمهورية سورينام ، أعضاء ترويكا لرابطة منظمة الكاريبي، ممثلة في وزير الخارجية والأعمال الدولية والتعاون الدولي في جمهورية سورينام -دولة الرئاسة الحالية- ألبرت رامدين، والأمين العام لرابطة دول الكاريبي رودولفو سابونج، وسفير جمهورية كولومبيا لدى سورينام -دولة الرئاسة القادمة- ويليام بوس هوارد، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في أعمال اجتماع رابطة منظمة الكاريبي.

وناقش اللقاء أوجه التعاون المشتركة الحالية والمستقبلية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الكاريبي، في ضوء خطة العمل المشتركة (2023-2027)، التي اتفق عليها الجانبان في سبتمبر 2023، كما تباحث الجانبان حول العديد من الموضوعات منها التعاون السياسي والتجاري والاستثماري والسياحي.

واتفق الجانبان على تدشين محادثات أولية على مستوى الخبراء بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة دول الكاريبي خلال الثلاثة الأشهر القادمة، للتباحث حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك (حوار سياحي- التشاور السياسي- التغيير المناخي- بناء جسور التواصل- التبادل الثقافي)، مؤكدين على الرغبة المشتركة في المضي قدماً لتعزيز العلاقات وتطويرها خلال الفترة القادمة، وتطلعهما للمشاريع المستقبلية، التي ستعود بالفائدة للجانبين وبناءً على المصالح المشتركة.