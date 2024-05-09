بوتين يعلن أمرًا مهمًا بشأن استخدام الأسلحة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أن بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من التدريبات لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات مماثلة لوزارات الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وقال بوتين إنه "نظرًا لوجود أسلحة نووية غير استراتيجية على الأراضي البيلاروسية، فقد قمنا هذه المرة بدعوة أصدقائنا وحلفائنا، وقد طلب رئيس بيلاروسيا ذلك أيضا للمشاركة في إحدى مراحل هذه التدريبات التي نقوم بها بانتظام".

وأوضح بوتين أن "هذه التدريبات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. في المرحلة الثانية، سينضم الزملاء من بيلاروسيا إلى إجراءاتنا المشتركة؛ وقد صدرت التعليمات اللازمة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وقالت الدفاع الروسية: "من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وأشار بيان الدفاع إلى أنه ستجرى "المناورات في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية".

وأضاف البيان: "الغرض من التمرين هو الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".

من ناحية أخرى، قامت مقاتلات روسية، اليوم الخميس، برسم العلم الروسي في سماء العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ79 للنصر على النازية.

ونفذ فريق الاستعراضات الجوي الروسية المشهور "ماسكوفينكا"، الذي يضم طائرات من طراز "سوخوي-30 إف إم" وميغ-29" للمجموعتين البهلوانيتين "الفرسان الروس" و" الخطاطيف".

وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين ضيوف الشرف في العرض، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.