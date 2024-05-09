منظمة التحرير الفلسطينية: لا بديل عن الأونروا

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إنه لا بديل عن الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في دعمها وإغاثتها للاجئين.

وأضاف أبو هولي - خلال لقائه عددًا من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في فلسطين اليوم، الخميس، أن استهداف "الأونروا" هو استهداف سياسي من أجل تشويهها وتجفيف مصادر تمويلها، مشددا على أهمية دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها.

وأشار إلى أن الاحتلال قتل 188 موظفا من موظفي الوكالة، ودمر كليا أو جزئيا 161 مرفقا تابعا لها في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أنه في ضوء التقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة بشأن "الأونروا"، والذي خلص إلى التزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، فإنه لم يعد أي سبب لاستمرار بعض الدول في تجميد مساعدتها للوكالة، خاصة في ظل الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وأوضح أن تصاعد استهداف المخيمات في الضفة الغربية يهدف إلى التضييق على اللاجئين، وأن عمليات تجريف الشوارع وتخريب البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والمباني السكنية والمنشآت التجارية محاولة لتهجير اللاجئين.

ودعا أبو هولي إلى تكثيف الجهود والدعم الدولي المادي "للأونروا"، وأهمية استمرار المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة.

ومن جانبه.. أكد إيهاب سليمان سفير مصر بفلسطين، أهمية دور "الأونروا" في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مُشددًا على ضرورة استئناف المساعدات المالية لها.

فيما دعا السفير الأردني عصام البدور المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمادي إلى الوكالة، مؤكدا أهمية دورها في تلبية احتياجات اللاجئين.