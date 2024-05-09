الموجة 22.. إزالة 13 حالة بناء مخالف في ريف المنتزه بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي المنتزه ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت حملة مكبرة عن إزالة 13 حالة بناء مخالف بمساحة 1974 متر بينها تعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وحوائط من الطوب الأبيض بمنطقة حوض المثلث بريف المنتزه.

ومن جانبها، أوضحت رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى إحالة المخالفات إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.