ختام امتحانات النقل الثانوي والقراءات الأزهرية في الشرقية دون شكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل بالشهادة الثانوية.

الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية قال إن اليوم الأخير لامتحانات النقل لطلاب وطالبات الشهادة المرحلة الثانوية والقراءات أدى الطلاب خلاله امتحاناتهم وسط حالة من الهدوء والانضباط بجميع اللجان، وذلك دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أوضح في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أدوا امتحانات اليوم الختامي في مواد الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية والعروض والقافية والجبر، فيما أدى طلاب النقل للصفين الأول والثاني "قراءات" لمرحلة التخصص ختام الامتحانات في الدور الأول بمادتي الأدب والنصوص ورسم القرآن الكريم.

أشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنه قد تفقد بنفسه سير الامتحانات بعدد من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية الأزهرية، مؤكدًا على أن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة.

ووجه رئيس المنطقة بسرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد تمهيدًا لإعلان النتائج.