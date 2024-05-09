بالصور- جامعة المنيا تطلق قافلتين طبيتين لأهالي "هوارة" و"حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

واصلت جامعة المنيا، إطلاق قوافلها الخدمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأطلقت قافلتين طبيتين، لأهالي قريتي هوارة، وحلوة بمركز مطاي، ضمن مشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أن القوافل قدمت خدماتها الطبية، بتوقيع الكشف على 420 حالة من الأهالي في 12 تخصصًا طبيًا شملت: "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل"، وقام بها فريق طبي متكامل بكلية الطب بالجامعة، كما تم صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

وأضاف فرحات أنه نُظم كذلك خلال القافلتين عدد من الفعاليات والندوات، الخاصة بالتوعية بجهود مكافحة التعاطي، ومعالجة الإدمان وخطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع، فضلاً عن عقد حملة للتوعية بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية، والترع التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة.