الرئيس الصيني وصل الى المجر في ختام جولته الاوروبية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الى المجر حيث يختتم جولته الاوروبية. وقبل وصوله مساء الأربعاء إلى العاصمة بودابست شبه العلاقات الثنائية بأنها "رحلة سياحية ذهبية"، في مقال نشرته صحيفة "مجري نمزيت" الموالية للحكومة. وأشاد الرئيس الصيني بـ"الصداقة بين البلدين اللذين تجاوزا المحن"، قائلا "بطريقة شاعرية إنها سلسة وغنية مثل نبيذ توكاي"، لافتا الى اننا "لقد تحدينا النظام الجيوسياسي معا في سياق دولي غير مستقر، ورسمنا طريقنا كدول ذات سيادة واستقلال كامل".

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