مصرع قيادي لحزب الله في جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، مصرع أحمد حسن معتوق "أبو جواد" في جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسن معتوق "أبو جواد" مواليد عام 1989 من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل أحد عناصره علي حمزة على طريق القدس.

وقال في بيان له: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حمزة "أبو أحمد" مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

من ناحية أخرى أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء، اليوم الخميس، عن "عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاحِ الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتينِ إسرائيليتين في خليجِ عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخِ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية نفذت عمليتينِ نوعيتينِ استهدفتْ سفينةَ "MSC VITTORIA" الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحرِ العربي، وكانت الإصابة مباشرة.

وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاعِ غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتِها العسكريةَ انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني"، كما أكد أن القوات المسلحة اليمنيةَ مستمرة في منعِ الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلنِ عنها حتى رفع الحصار ووقف العدوانِ عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

وكشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الشهر الماضي، عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة من الجماعة منذ بدء هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، المتضامنة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في نوفمبر الماضي إلى 107 سفن، مؤكدا الانتقال إلى لبمرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.