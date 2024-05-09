حفتر: نرحب بمشاركة جميع الشركات الروسية في التنمية وإعمار ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن بلاده منفتحة على الجميع للمشاركة في البناء والتنمية والمشروعات الكبرى والاستراتيجية.

وردا على تساؤل "سبوتنيك" بشأن التعاون بين ليبيا والجانب الروسي، قال بلقاسم، "نحن نرحب بجميع الشركات الروسية والأجنبية وكل الدول الشقيقة والصديقة، للمساهمة في إعمار ليبيا، للمساهمة بخبرتها وقدراتها".

وأضاف: "نتطلع لمشاركة كافة الشركات الأجنبية المتخصصة في جميع القطاعات، خاصة المتخصصة في البنى التحتية والطرق والكباري، وكذلك إنشاء المستشفيات والمحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه المتهالكة منذ فترة طويلة، والتي تحتاج إثباتات عاجلة".

وتابع: "نرحب بالشركات المحلية والدولية دون استثناء، نحن منفتحون على الجميع ونتطلع لمشاركة جميع الشركات الليبية للمشاركة في إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الأجنبية الفعالة والهامة".

وبحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق اليوم، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، اللواء ركن خالد حفتر، مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

وقالت سفارة روسيا لدى ليبيا على حسابها الرسمي في "تلغرام": "استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف اللواء خالد حفتر وتم الحديث وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا خلال اللقاء".

وأضافت السفارة أنه "تم التركيز خلال الحديث بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها".

وبحسب السفارة تم تبادل وجهات النظر أيضا حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

يذكر أن اللواء ركن خالد حفتر نجل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يشغل منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي.