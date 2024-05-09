وزير البيئة أجرى محادثات مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المناخ والبيئة حول دعم صندوق الاستثمار الأخضر

أجرى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين محادثات في لندن مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المناخ والبيئة والطاقة وعضو مجلس اللوردات ريتشارد بانيون تمحورت حول دعم لبنان في تطوير البرامج والمشاريع البيئية، وخصوصاً دعم صندوق الاستثمار الاخضر الذي أطلقته وزارة البيئة منذ أشهر في مؤتمر المناخ.
وعقد ياسين اجتماعاً مع المدير الاقليمي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية سام غروت سميث، كما عقد سلسلة من الاجتماعات لشرح برنامج عمل مرفق الاستثمار الأخضر الذي عملت عليه وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة فريق "سيدر أوكسيجين" الذي يساعد في تطوير المحفظة الاستثمارية للمرفق، حيث تم عرض سبل التعاون مع مؤسسات تمويلية عالمية وطرق تحسين فرص الاستثمارات الخضراء وتلك المرتبطة بالعمل المناخي.
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