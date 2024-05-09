"رويترز": مصدر بوزارة التجارة التركية يقول إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل غير وارد

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "مصدر بوزارة التجارة التركية يقول إن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل غير وارد". وكانت قد أعلنت وزارة التّجارة التّركيّة، الشهر الماضي، تقييد تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنّ القيود على الصّادرات إلى إسرائيل ستظلّ ساريةً حتّى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًّا لإطلاق النّار في غزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيّين.

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