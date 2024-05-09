أنا ما بشربش بيرة عشان بتنفخلي بطني .. يوسف زيدان يرد على مهاجمي «مؤسسة تكوين»

الشارقة - اميمة ياسر - علق الكاتب يوسف زيدان، على الجدل الذي أثير مؤخرا عن مؤسسة "تكوين" التي أطلقت مؤتمرها السنوي، السبت الماضي.

وقال يوسف زيدان، في لايف عبر صفحته على "فيسبوك": مؤسسة تكوين هدفها الأول والأخير تحريك الوضع الثقافي الراكد، ونرغب في رفع مستوى التثقيف والفن في مصر والعالم العربي".

وتابع يوسف زيدان: "تكوين بداية التنوير الثقافي، وهدفها نتكلم مع الشباب عن مين أبطال العصر القديم، لأنه بيتم تصدير أشكال ليس لها أصل على كونهم أبطال، والهدف تصحيح المسار مع تجديد الخطاب الديني".

وأشار يوسف زيدان، إلى أنه لا توجد أي مشكلات بين المؤسسة والأزهر الشريف، مضيفا: "من يرفض المؤسسة يريد أن يظل وأهله في ظلام دامس، وكل ما نريد إيصاله هو أننا مؤسسة حاضنة للجميع ولا نهتم بالحضور ولن نهتم بماذا يعبدون وكيف كل ما هنالك أننا نهتم بماذا يفكرون ونعقد جلسات لنتناقش".

وتابع يوسف زيدان: "أغلب اجتماعات "تكوين" تتم في بيوتنا ولا نجني أموالًا من المؤسسة، وببساطة طارق شوقي وسعد الدين الهلالي وإبراهيم عيسى مش محتاجين فلوس".

وأوضح: "لم أقل في أي جلسة أو نقاش إنني أفضل من الأديب طه حسين، لكننا دائمًا ما نستمد الروح من هؤلاء ونضيف عليها أفكارًا و رؤى ونظريات أكثر تنويرًا وإشراقًا.

وتابع:" فيه صورة ليا أنا وفاطمة ناعوت وفي الضهر فيه إزازة، قالوا إنها بيرة، ولقيت واحد من اللي بياكلوا عيش بالدين كاتب شربنا البيرة يالا بقى نجدد الخطاب الديني، إيه العباطة دي؟".

وواصل: "يا أخي كبَّر الصورة وهتعرف أنها فوتوشوب، أنا ما بشربش بيرة عشان بتنفح لي بطني والمطعم فيه أجانب بس الصورة يظهر عجبت ناس، وهما معطوبي العقول ورؤساءهم اللي بسميهم حراس التناحة، والغريب أنهم متدينين ولهم لحى كبيرة كده وبيكدبوا جايب لنا صورة وحاطين بالفوتوشوب قزازة بيرة".