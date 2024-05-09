مسؤول أممي يصف الأوضاع في رفح بـ"الصادمة" ويحذر من عواقب نقص الوقود

ياسر رشاد - القاهرة - وصف كبير منسقي الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في غزة هاميش يونج الأوضاع التي يعيش فيها الفلسطينيون في مدينة رفح بالصادمة.

وقال يونج - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس - : إنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية في الخيام المؤقتة، وفي ظل ظروف صحية سيئة حيث لا يوجد نظام فعال للصرف الصحي..لافتا إلى أن نسبة الإصابة بالإسهال الحاد الذي يمكن أن يقتل الأطفال بسهولة تامة ارتفعت إلى أكثر من 20 مرة مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

ولفت المسئول الأممي إلى أن معدلات سوء التغذية في رفح تتزايد وأن الأطفال في أزمة حقيقية بعد أن أدى إغلاق إحدى المستشفيات الرئيسية في المدينة إلى تقليص إمكانية الحصول على الخدمات الطبية بشكل كبير .. محذرا من أن توقف المولدات عن العمل بسبب نقص الوقود سيعرض المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي والأطفال الذين يعتمدون على الحضانات إلى خطر كبير.

فيما تعقد في إسرائيل، مساء الخميس، اجتماعات "مصيرية" لبحث كيفية التعامل مع النهج الجديد للإدارة الأميركية، وتعثر المفاوضات مع حركة حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "اجتماعات مصيرية" لحكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر ستعقد هذا المساء (مساء الخميس).

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات تحديد مسار القتال المستمر في غزة ولبنان، في أعقاب قرار البيت الأبيض بوقف بعض شحنات الأسلحة، والتهديد بوقف المزيد.

وذكر المسؤول نفسه أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية بينهما، الأحد، أن إسرائيل ستقاتل بضراوة إذا اضطرت لذلك".

وأكد المسؤول أن نتنياهو "كان يعني ذلك".

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

كما هدد بايدن إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".