كاميرون: منظومة تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل مختلفة عن الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (ا ف ب)

وصف وزير الخارجية ديفيد كاميرون المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات بأنها مختلفة تماما عن منظومة الولايات المتحدة، قائلا إن المبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبيا وتخضع لإجراءات صارمة.

جاء ذلك في رد من كاميرون على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستقتفي أثر الولايات المتحدة بعد أن حذرت من أنها ستعلق إمداد إسرائيل بالأسلحة في حال حدوث غزو كبير لرفح. وقال كاميرون بعد إلقاء كلمة "هناك فرق جوهري للغاية بين موقف الولايات المتحدة وموقف بريطانيا".