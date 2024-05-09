لجنة الاعلام تابعت موضوع التعسف بحق إعلاميين ومسألة "التيك توك" والتحقيقات باستشهاد عصام عبدالله

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والاعضاء النواب.

وقال الموسوي بعد الجلسة: "استضافت اليوم لجنة الاعلام والاتصالات وزير الاعلام زياد مكاري، وكان على جدول اعمالها مواضيع اساسية، الاول له علاقة بالقيود الاعلامية وموضوع حرية التعبير وموضوع الكتابة الاعلامية من قبل بعض اعلاميين وصحافيين لبنانيين جرى التعسف والاضطهاد بحقهم، تحت عنوان حرية التعبير".

ولفت إلى أنّ "وكالات اجنبية ومؤسسات اعلامية اجنبية أتحفتنا منذ زمن بعيد بالكلام عن حرية التعبير وقدسيتها، وعندما يعبر احد الاعلاميين الذين يعملون فيها وينتسبون اليها، حركت هذه المؤسسات تغريدات لهم عمرها سنوات وتم فصلهم وطردهم بطريقة تعسفية. نحن نتحدث عن حالة تطاول عددا كبيرا من الاعلاميين والصحافيين. وبوجود معالي الوزير كنا نستعرض الموضوع".

وأشار الموسوي إلى أنّه "عرض عدد من الاعلاميين شهادات حية لما جرى معهم في هذه المؤسسات والتي تريد رفع قضايا ضدهم، والوزير مكاري بحكمته تعاطى مع الموضوع اولا بأول، وهذا بشهادة الجميع، واجرى اتصالاته. هناك بعض القضايا جرى ايقافها، واريد ان اقول ان وزارة الاعلام قامت بما يجب ان تقوم به، فهناك اماكن ليس لمصلحة الاعلاميين على المستوى الوظيفي الخاص ان تذهب الامور اكثر مما ذهبت اليه، وهنا لا يستطيع معاليه ان يقوم اكثر مما قام به في هذه القضية".

وأوضح "أنني اقول للجميع، لكل اعلامي وصحافي يعمل بهذا العالم ويتعاطى مع مؤسسة اجنبية نطلب منه اذا تعرض لاي شيء ان يدلي بشهادته امام لجنة الاعلام والاتصالات، لأننا نريد جمع المعلومات في ملف كامل ونرى الطريقة للتعاطي معه من خلال لجنة قضائية وقانونية وذلك بالتعاون مع وزارة الاعلام لانها مسؤوليتنا امام المواطنين والناس المسؤولين عنها".

ولفت الموسوي إلى أنّ "في الموضوع الثاني، وضعنا الوزير مكاري بصورة التحقيقات في موضوع الشهيد عصام عبدالله، هناك اربع جهات دولية قانونية قامت بواجبها من خلال اربع مختبرات أكدت ان الشهيد عصام عبدالله قد قتل، تم اغتياله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عن سابق تصور وتصميم. وهذا يفتح المجال لمتابعة الموضوع بالسبل القانونية اللازمة".

وأضاف الموسوي "الموضوع الثالث عن التيكتوكر والذي له علاقة بالحرية الاعلامية. اؤكد على مسألة اساسية، وبتفويض كامل من لجنة الاعلام والاتصالات، نحن في هذه اللجنة آلينا على انفسنا، على اننا نريد ان نعمل شيئا على المستوى الوطني العام، كلنا نأتي من خلفيات سياسية مختلفة ولدينا في بعض الاحيان خصومات سياسية، فكيف نريد ان نتعاطى مع البلد في الموضوع الاعلامي. الشيء الاساسي هو ان نتكامل مع بعضنا البعض، والغاية المثلى خدمة مجتمعنا".

وذكر أنّ "اليوم، تطلق لجنة الاعلام والاتصالات صرخة وجع اساسية. على المستوى الوطني العام، هناك نوع من التفلت الاخلاقي على الشاشات غير مقبول ابدا. غير مقبول ابدا ان يخرج احد على الشاشة وهو في حالة عصبية، تفتح له الشاشات ويتفاخر بالذي يفعله، وكأنما يتعاطى مع الموضوع بطريقة طبيعية".

وقال: "اليوم الشاشات لدينا تعرض كل شيء، ومن يحضر الشاشة اليوم ليسوا جميعهم بعمر الرشد والنضوج. اطفالنا هم ضحايا، والاسرة اللبنانية والمجتمع اللبناني بطبيعته هو مجتمع متدين ولديه قيم واصالة، ولا اريد ان اتحدث عن الطفرات التي تحدث هنا وهناك، نحن مجتمع لديه قيم واصالة تأسس عليها الوطنيون الحقيقيون من كل الطوائف الذين يحمون وطننا. لا احد يستطيع ان يزايد على اللبنانيين في موضوع السامية، كلنا نرى ما يحصل في اوروبا واميركا في موضوع الاحتجاجات الطالبية، بفطرتهم الطبيعية وقفوا الى جانب فلسطين".

وأعلن الموسوي أنّ "المطلوب من وسائل الإعلام ممارسة فعل الرقابة الذاتية، علينا ان نقوم ببروتوكول ميثاق اعلامي لان هناك تآمرا حقيقيا عليها، وهذا امر غير مقبول. ندعو الى المزيد من التشدد والحزم، لاننا لا نقبل ان يكون اطفالنا عرضة لمهب الشاشات غير المسؤولة والتطبيقات غير المسؤولة".

من جهته، قال وزير الاعلام: "أريد ان اتحدث عن موضوع التيك توك، لقد تواصلت شخصيا مع مسؤول التيك توك في الشرق الاوسط وتركيا وافريقيا وباكستان ومسؤول العلاقات الحكومية والسياسات العاملة للتيك توك، وما اريد قوله ان التيك توك هو وسيلة لنشر موضوع. لماذا طال الاطفال، لانه صديق للاعمار الصغيرة وليس مثل الـ "فيس بوك" او "انستغرام" او "تويتر". وهذا لا يمنع ان يكون هؤلاء يسوقون لمواضيع وقصص من هذا النوع".

وأوضح "أننا سنطور العلاقة مع مسؤولي التيك توك، وسيأتون الى لبنان ونعقد اجتماعات معهم ويصبح هناك تعاون اسرع عندما يكون لدينا مشاكل من هذا النوع. بالتنسيق الجدي مع التيك توك ستتوقف هذه المنصات بشكل سريع وبآليات سهلة. لا نستطيع ان ننكر ان التيك توك يجلب الاموال بمعنى الدعاية، مثل اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام وكل المنصات. سنقوم بتدريب اعلاميات واعلاميين وفي بعض المدارس. الجمعيات مهتمة بهذا الشأن، مهتمة بأن تطور هذه المعرفة حتى في الادارات الرسمية ، ادارات المراقبة ، الادارات الامنية. نتابع الموضوع بشكل جدي ومحترف مع وزير الاتصالات".

واضاف: "هناك أصوات تطالب باقفال التيك توك، اولا الامر يحتاج الى قرار قضائي، وكلكم تعرفون اذا اقفل التيك توك هناك الـ"vpn"، وهذا الموضوع سيبقى ساريا. أحاول القول ان لدينا مشكلة، فلنجابها ونتعاطى معها بطريقة عملية واخلاقية وواقعية وهذا ما سنقوم به. كلنا لدينا اولاد ونخاف عليهم، وأحب أن أشدد على ان هناك مهمة اساسية تبقى على الاهل والمدارس".

وتابع: "لا مانع لدي ان الصحافيين والاعلاميين الذين يعملون في الصحافة الاستقصائية ويكون لديهم معلومات من القضاء ان يضعوها، ولكن ليس من الضروري ان هذه المعلومات صحيحة. سنجد آلية ليكون هناك مرجع واحد في القضاء يتكلم، وهذا لا يعني ان لا يتكلم الاخرون. وهناك امور لا نستطيع ايقافها ولكن عندما يكون هناك مشاكل من هذا النوع تؤذي المجتمع اللبناني، وهذا أمر جديد وصادم للجميع، ولذلك علينا ان ننظم هذا الامر وهذا ما نوعدكم به".