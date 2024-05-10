نعمة افرام: وضعنا خطة في بكركي كيف يجب أن نتصرّف في مواجهة أزمة النازحين السوريين

اشار النائب نعمة افرام الى اننا تأخّرنا كثيراً في ملف النازحين بسبب الخلاف السياسي الكبير والإنقسام فيما بيننا حتى بهكذا ملف وجودي، ونحن وضعنا خطة في بكركي كيف يجب أن نتصرّف في مواجهة أزمة النازحين السوريين، وطالبت بمناطق آمنة داخل سوريا منذ البداية.

واوضح افرام في حديث تلفزيوني، بانه حذّرت منذ البداية من موضوع ولادات السوريين و36 ألف طفل سوري يولدون في لبنان سنوياً، وغالبيتهم غير مسجّلين وهذه أزمة كبيرة جداً. واعتبر بانه يجب التعاون مع ما تبقّى من القطاع المصرفي اللبناني لحجز أموال كل نازح لا داتا عنه. ودعا ليوم موحّد في كل لبنان لتسجيل النازحين ومن بعده يصار إلى ترحيل كل سوري غير شرعي.

وذكر بانه لم يعد بإمكاننا العيش معاً في البلد من دون مشروع إصلاحي، ونحتاج إلى نظام منتج أكثر وشعارنا يجب أن يكون العيش المشترك المنتج وبناء المؤسسات. واشار الى انه لدينا مشكلة أساسية في إدارة الضمان الاجتماعي ومستوى خدماته وتحوّل إلى خوّة تُدفع من الأجير ورب العمل وخسر العمال تعويضاتهم التي تبلغ 8 مليار دولار.