مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة انتهت وسنمضي إلى رفح كما هو مخطط

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إن المفاوضات التي شهدتها القاهرة، خلال اليومين الماضيين، "انتهت"، وإن إسرائيل "ستمضي قُدمًا بعمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة، وفق المخطط".

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أضاف المسؤول أن إسرائيل "قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين".

وأشار إلى أن "تل أبيب تعتبر هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأضاف أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح

وفي وقت سابق، ردت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية "قطاع غزة" على تصريحات الخارجية الأمريكية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدة في بيان لها: أن هيئة المعابر والحدود بأن معابر قطاع غزة لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال "الإسرائيلي" ولم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم.