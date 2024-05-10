ترامب يتهم بايدن بالوقوف إلى جانب حماس: لقد تخلى عن إسرائيل تماما ولا يمكن لأحد أن يصدق ذلك

اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الرئيس الاميركي جو بايدن ب "الوقوف إلى جانب" حماس بعد تهديدات بايدن بوقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان.

واوضح ترامب إن "ما يفعله بايدن في ما يتعلق بإسرائيل أمر مشين". وأضاف "لقد تخلى عن إسرائيل تماما ولا يمكن لأحد أن يصدق ذلك". وتابع قائلا "جو المحتال يقف إلى جانب الإرهابيين" من حماس.

وأكد ترامب "بايدن ضعيف وفاسد ويقود العالم مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة" موضحا أنه حال عودته إلى البيت الأبيض "سنطالب بالسلام عبر القوة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين إن "الحجة القائلة إننا ننسحب بطريقة أو بأخرى من هذا الدور، وأننا غير مستعدين لمساعدتهم على هزيمة حماس، لا تتفق مع الحقائق".

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن ردّا على سؤال عن السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى الدولة العبرية إنّ "مدنيين قُتلوا في غزة بسبب هذه القنابل (...) إنه ببساطة أمر خاطئ".

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاماً) بصورة علنية شروطاً للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

لكنّ الرئيس الديموقراطي أكّد في الوقت نفسه أنّ الولايات المتّحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية"، منظومة الدفاع الجوي الصاروخية.