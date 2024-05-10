السلطات الاميركية أضافت كيانات صينية إلى اللائحة السوداء بسبب "منطاد التجسس"

أضافت الولايات المتحدة، 37 كيانا صينيا إلى لائحتها السوداء التجارية بينها شركات مرتبطة وفقا لواشنطن بمنطاد صيني يشتبه بأنه لأغراض التجسس حلق فوق الأراضي الأميركية أوائل عام 2023.
واعلنت وزارة التجارة إنها تستهدف أيضا من يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا.
وأشارت في بيان إلى أن "هذه الأنشطة لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأميركي".
ولا يمكن للشركات المضافة إلى "لائحة الكيانات" الحصول على العناصر والتكنولوجيا الأميركية دون إذن حكومي.
وأضافت وزارة التجارة أن بعض الكيانات المستهدفة مرتبطة أيضا بتقدّم البرامج النووية الصينية، أو "متورطة في شحن مواد خاضعة للرقابة إلى روسيا".
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