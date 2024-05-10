حالة الطقس في السعودية.. أمطار ودرجات حرارة تصل لـ 44

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس في السعودية اليوم..أمطار رعدية ورياح نشطة، هكذا توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 2 ذو القعدة 1445هـ/ 10 مايو 2024.

ونشر المركز عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل حالة الطقس اليوم موتوقعًا استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، عسير، جازان ، الباحة كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

درجات الحرارة في السعودية 10-5-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة عظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن ومحافظات السعودية اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 28.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 36 والصغرى 23.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 35 والصغرى 23.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 38 والصغرى 20.

درجة الحرارة في أبها العظمى 27 والصغرى 16.

درجة الحرارة في حائل العظمى 37 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 25 والصغرى 14.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 36 والصغرى 20.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 31 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 37 والصغرى 23.

درجة الحرارة في طريف العظمى 34 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 32 والصغرى 20.