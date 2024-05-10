الحجار رعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعيتَي "رسالة سلام" و"خادمي الغد" والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية

رعى وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، ممثّلًا بعادل الشباب، اتفاقيّة تعاون بين جمعيّة "رسالة سلام" والمعهد الأوروبي للتّعاون والتّنمية وجمعيّة "خادمي الغد"، في إطار تعزيز الشّراكات بين الجهات المحليّة والدّوليّة، لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة في سوق العمل، والسّعي إلى تدريبهم مهنيًّا، وذلك انطلاقًا من الشّراكة القائمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الأوروبي وجمعيّة "خادمي الغد"، الّتي تهدف إلى تنفيذ دورات التّدريب المهني في مختلف المجالات، وتنفيذ دورات خاصّة تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصّة وتعزيز قدراتهم.
وأكّد عادل الشّباب "سعي الوزارة الدّائم لتنفيذ برامج عدّة مع جهات دوليّة لدعم كلّ من هو بحاجة، وتحديدًا ذوي الاحتياجات الخاصّة، ومنها: منحة ذوي الإعاقة الّتي تطال حاليًّا الشّريحة العمريّة بين 15 و30 سنة، ويعمل الحجّار على تأمين التّمويل اللّازم لكي تطال كلّ حاملي بطاقة الإعاقة الشّخصيّة، وبرامج التّمكين الاقتصادي الّتي تستفيد منها بنسبة محدّدة من ذوي الاحتياجات الخاصّة".
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