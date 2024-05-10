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أونروا: ارتفاع عدد النازحين من رفح مع اشتداد القصف الإسرائيلي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد النازحين من رفح جنوب قطاع غزة إلى 110 آلاف مع اشتداد القصف الإسرائيلي.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف للمباني شرق رفح.

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل إضافية عن العمليات التي تتم في مناطق توغل فيها جيش الاحتلال هذا الأسبوع، وأعلن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية .

كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرق رفح.

وفي سياق متصل، تستهدف مدفعية جيش الاحتلال الخليج 365 الشرقية لمدينة خان يونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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