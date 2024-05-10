وزير الاقتصاد إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة العادية للقمة العربية الثالثة والثلاثين

أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، في تصريح، إلى "أنّه سيتوجّه اليوم إلى العاصمة البحرينيّة ​المنامة​، مترأسًا الوفد الاقتصادي والاجتماعي اللّبناني للمشاركة في أعمال الدّورة العاديّة للقمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، الّتي ستنعقد في 11 أيّار الحالي، وذلك متابعةً في مدّ جسور التّعاون الاقتصادي والتّجاري للبنان مع الدّول العربيّة؛ وإعادته إلى وجهة الاستثمارات الآمنة والمربحة في المنطقة".

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