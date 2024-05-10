قام مركز ​الأمن العام​ في ​جبيل​، بناءً على إشارة من النّيابة العامّة، بإقفال عدد من المحال التّجاريّة الّتي يشغلها سوريّون بشكل مخالف للقوانين، بالشّمع الأحمر؛ كما تمّ سحب المستندات غير الشّرعيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام في جبيل أقفل بالشمع الأحمر محالًا يشغلها سوريون بشكل مخالف للقوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.