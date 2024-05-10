النار أكلت الأدوية والملفات.. حريق هائل داخل وحدة صحية في المحلة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

نشب حريق هائل اليوم الجمعة، داخل الوحدة الصحية بقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق داخل الصيدلية الخاصة بالوحدة الصحية بقرية كفر حجازي بمركز المحلة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه بعد أن أتت النيران على محتويات الصيدلية بالكامل من أدوية وملفات.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائيْ دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق، وبيان وجود شبه جنائية من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.