شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: الدور المصرى لن يتوقف فى سبيل التوصل لهدنة مستدامة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية أن الدور المصري لن يتوقف في سبيل التوصل لهدنة مستدامة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تتشبث بالقواعد الدولية والإتفاقات التعاهدية، قائلا: "الدولة والجيش والمؤسسات والشعب الكل على أرضية واحدة وراء القيادة السياسية في كل خطواتها مدافعةً عن سلامة التراب الوطنى ومتصديةً لتصفية القضية الفلسطينية".

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي، لافتا إلى أن سياسة مصر الخارجية ثابتة راسخة تنتهج فيها التوازن والاحترام المتبادل وتحترم الالتزامات المتقابلة، فلا نجد فيها إلا صلاح الأحوال والسعي للمنافع المشتركة، والإصرار على الاستقرار وحفظ السلام كخيار الدولة الاستراتيجى.

وقال إن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى هو جريمة متكاملة الأركان ضد القانون والأعراف والإنسانية والرشد السياسي ولا يقوم به إلا "الهمج" الذي لا يعرف إلا القنص واستعمال القوة المفرطة دون سياق أخلاقي أو نسيج حضاري، مضيفا أن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطيني جريمة حرب وسيولد موجات عنف أكثر وأكبر لأنه ينبت اليأس والإحباط ويدفع للعنف فقط لأنه سيصبح الاتجاه الإجبارى للفلسطينيين.