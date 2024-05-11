شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بمجهودات الدولة المصرية وقيادتها السياسية وموقفها واضح وارسخ منذ اللحظة الأولى من اندلاع الحرب اللاإنسانية التى شنها الكيان الصهيوني على أهلنا فى غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى وشددت على رفضها لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وهو الموقف الذى أعلنته وسط تجاهل المجتمع الدولى للمجازر التى يصنعها الاحتلال فى غزة بل إن هناك العديد من الدول التى أيدت الكيان الصهيوني فى جرائمه ودعمته بكل الطرق.

وأضاف فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وبحكمة وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلور الموقف المصرى ويتمحور حوله الموقف العالمي بعدما كان الموقف العالمي منحاز انحيازا كاملا للاحتلال، ومتبنيا لوجهة نظر الكيان الصهيوني فقط ومؤيدين لجرائمه، فبدأت وجهة النظر تسير في مسارها الطبيعي إلى حد ما بعد الموقف المصرى الشجاع، مشددا على دور مصر فى الوساطة لجمع كافة الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات لإيقاف نزيف الدم المستمر منذ عدة أشهر للمدنيين الأبرياء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لم تتردد فى مد يد العون لأشقائنا الفلسطينيين حيث أن طوابير الشاحنات الحاملة للمواد الإغاثية والغذائية اصطفت أمام معبر رفح لعدة أيام إلى أن استاطعت الوصول إلى أهلنا فى غزة وضغطت الدولة المصرية بكل الطرق لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية باستمرار وعندما وجدت أن المساعدات تتأخر فى الدخول من خلال معبر رفح البري بسبب البلطجية من المستوطنين الذين يسيطرون على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ويعوقون دخولها لجأت إلى الجو فقد ألقت المساعدات الإنسانية من الطائرات على أشقائنا فى غزة لتوصيلها فى أسرع وقت لتعينهم على مصابهم.

