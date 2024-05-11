اسم محمد الفايد يطل من بوابات القضاء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في أول حدث خاطف من نوعه يستقطب الجمهور، منذ وفاة الملياردير المصري محمد الفايد في آب (أغسطس) 2023، تخوض ابنته معركة قضائية بتهمة سرقة هاتف شقيقها المحمول.

وفي محاكمة قد تمتد جلساتها لأسابيع، أمام محكمة غيلفورد بمقاطعة ساري بجنوب غرب لندن، دفعت كاميلا ابنة محمد الفايد ببراءتها من تهمة سرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقها الأصغر عمر الفايد.

ويشار إلى أن محمد فايد والد كاميلا وعمر، يشتهر بكونه مالك هارودز ونادي فولهام السابق وعلاقاته الجدليى بالعائلة الملكية البريطانية. كما أن ابنه عماد (دودي) قتل في ذات حادث السيارة التي قتلت فيه الأميرة البريطانية ديانا العام 1999.

وإذ ذاك، ذكرت قناة (سكاي نيوز) إنه يُزعم أن كاميلا (39 عامًا) أخذت هاتف الفايد الذي يبلغ سعره 1900 جنيه إسترليني من صالة الألعاب الرياضية في عقار العائلة المُدرج من الدرجة الأولى في منطقة بارو غرين كورت، في مقاطعة ساري، في 18 مايو 2020.

ولم تتحدث كاميلا فايد، وهي من بارك لين بوسط لندن، إلا أمام محكمة التاج في غيلدفورد لتأكيد هويتها والدفع ببراءتها صباح الجمعة الماضي.

3 متهمين

كما أن زوج كاميلا، محمد إسريب، 43 عامًا، وماثيو ليتلوود، 34 عامًا، وأندرو بوت، 52 عامًا، متهمون أيضًا بتهمة واحدة تتعلق بالسرقة فيما يتعلق بالحادث المزعوم.

ودفع إسريب وبوت أيضًا ببراءتهما في جلسة الاستماع يوم الجمعة، وسيتم استدعاء ليتلوود في وقت لاحق.

وخلال جلسة استماع سابقة في محكمة التاج في غيلدفورد، تم تحديد موعد للمحاكمة في 3 فبراير من العام المقبل. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع.

