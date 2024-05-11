ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 143 جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلنت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي بهاء عكاشة الذي يعمل مصورًا صحفيًا في شبكة الأقصى".

ولفتت إلى عكاشة "استشهد في قصف الاحتلال لمنزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث استشهد معه زوجته وأبنائه".