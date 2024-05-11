جرحى جراء حريق اندلع بمبنى شاهق في برلين

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب شخصان بجروح خطيرة، وتسعة بجروح طفيفة، إثر حريق اندلع في شقة بمبنى شاهق من عشرة طوابق في العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت إدارة الإطفاء في برلين، اليوم السبت، نقل خمسة مصابين إلى المستشفى. وأفادت متحدثة باسم الشرطة بأنهم اعتقلوا، مؤقتاً، شخصاً يبدو أنه مختل عقلياً، في الموقع للاشتباه في قيامه بإضرام حريق عن عمد، وإيداعه أحد المستشفيات.

ولم تقدم الشرطة بعد أي بيانات حول جنس الشخص أو عمره. ولا تزال التحقيقات جارية. وبحسب إدارة الإطفاء، اندلع الحريق في الطابق السابع من المبنى الكائن في ساحة الأمم المتحدة في حي فريدريشسهاين صباح اليوم لسبب غير معروف حتى الآن. ووفقاً للبيانات، أتت النيران على الشقة بالكامل ولم تعد صالحة للسكن.

وقام عمال الإنقاذ بنقل السكان إلى أماكن آمنة.