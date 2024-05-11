أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "سفراء اللجنة الخماسية سيجتمعون في السفارة الأميركية الأربعاء المقبل للاتفاق على آلية العمل المقبلة ولتحديد موعد مؤتمر الحوار"، وذلك حول ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.
هذا، وذكرت القناة أيضًا أنّ "الإدارة الأميركية تصرّ على إنجاز الملف الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية، لكن الضغوط التي تقوم بها لا تحمل أي تسويات أو أسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد" سفراء "الخماسية" يجتمون الأربعاء بسفارة أميركا لتحديد موعد مؤتمر الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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