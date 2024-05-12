بايدن: سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة غدًا إذا أطلقت "حماس" سراح الأسرى

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة "غدًا إذا أطلقت حماس سراح الأسرى".

ولفت إلى أن "إسرائيل قالت إن الأمر متروك لرغبة حماس وإن بإمكانها إنهاء الأمر غدًا وسيبدأ وقف إطلاق النار".

وسبق وأن وافقت حركة "حماس" على مقترح مصري يتضمن وقف إطلاق في غزة وتبادل الأسرى بينها وبين إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض الاتفاق من أجل استمرار الحرب وتنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وكانت قد أشارت "حماس" في هذا الصدد إلى أنه "في ضوء سلوك نتانياهو ورفضه ورقة الوسطاء، والهجوم على رفح واحتلال المعبر، فإنَّ قيادة الحركة ستجري مشاورات مع الإخوة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".