نشرة التوك شو.. مصر ترد على التنسيق مع إسرائيل ومنع التصوير بالمساجد

ياسر رشاد - القاهرة - تحرص "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

نشرة التوك شو.. تعاون مصري أردني وهزيمة المشككين بموقف القاهرة تجاه غزة نشرة التوك شو.. استمرار مفاوضات وقف إطلاق بغزة ومصر تواصل جهودها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم 3 مصانع بالعاشر من رمضان منها مصنع متخصص في الأجهزة الصحية يهدف للتصدير لأوروبا وأمريكا، ويصدر للبراندات العالمية، والمكون المحلي به أكبر من 75%، ونسعى لزيادتها، ومصنع بوش المتخصص في الأجهزة المنزلية ويبدأ الإنتاج نوفمبر المقبل، ومصنع متخصص في الماركات العالمية في انتاج الهواتف المحمولة.

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مدبولي: نستهدف أن تستثمر بالشركات العالمية في مصر

أكد الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن تديين القضية الفلسطينية حول الأمر إلى أزمة عقائدية، وليس الحق في الأرض المحتلة.

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أكرم السيسي: الاحتلال حول القضية الفلسطينية لدينية وليس الحق في الأرض (فيديو)

أكد الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، أن إسرائيل كيان غريب ونموذج للعُقد النفسية، خلال توثيقه لشهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

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أكرم السيسي: إسرائيل تتلاعب باللغويات لتقنع الغرب بأنهم ضحايا (فيديو)

أكد المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن مصر أفصحت عما حذرت منه سرا على مدى أيام واسابيع بعدما أعلنت عدم التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، ونقلت إلى الرأي العام الذي لم يكن الجميع على دراية به، بشأن الموقف المصري.

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مفكر سياسي: مصر ردت على شائعات التنسيق مع إسرائيل وكذبت مسؤوليها (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شركة أسترازينيكا أعلنت هذا بشان سحب اللقاحات في مارس 2024، وهو قبل المشكلة التي ظهرت إعلاميًا بخصوص شركة استرازينكا، موضحًا أن الجلطات هي عرض نادر للقاح وهو أمر معروف، والسببية في المرض ليس له علاقة بشخص تعرض للإصابة بمرض وهو ابعد من أن يكون منهج علمي ولابد من الإجابة على الأسئلة من خلال لجان متخصصة.

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متحدث الصحة: الجلطات هي عرض نادر للقاح وهو أمر معروف

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الوزارة بمنع تصوير داخل المساجد، مشددًا على أن هذا القرار الذي تم إصداره واتخاذه من قبل وزارة الأوقاف اليوم يأتي لحفظ حرمة وقدسية المسجد وصون مشاعر أهالي المتوفى.

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“الأوقاف” تكشف تفاصيل قرار منع التصوير داخل المساجد

كشفت الدكتور شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، عن الطريقة التي يتم بها تسريب الفراخ الفاسدة، مشددة على أن طرق تسريب والتخلص من هذه الدواجن متعددة ، وأهم هذه الطرق هو إعادة تعبئة وتغليف الدواجن مرة أخرى من خلال كيس بلاستيكي جديد خاصة بمحازر مصرية والاستفادة من فرق السعر، ويتم بيعها بشكل التجزئة أو مقاطعات.

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سلامة الغذاء تحذر: "الدواجن الفاسدة يتم فكها وإعادة طرحها في الأسواق"

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن المفاوض المصري أدى دورا تاريخيا وغير مسبوق في القضية الفلسطينية، موضحة أن مصر ردت ردًا تاريخيًا بشأن رفضها للتنسيق مع إسرائيل بشأن المساعدات.

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قصواء الخلالي: رفض التنسيق مع إسرائيل رد تاريخي من مصر (فيديو)

أكد اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصرى الأسبق، عدم شرعية التواجد الإسرائيلي في معبر رفح.

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اللواء نصر سالم: أمن مصر مُصان وقدراتنا العسكرية أقوى من العدو (فيديو)

علقت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على قرار رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح.

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باحثة: مصر لوحت بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل ورفضت التنسيق (فيديو)

أعلنت فصائل فلسطينية عن وفاة محتجز يحمل الجنسية البريطانية بعد قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجازه قبل شهر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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وفاة محتجز يحمل الجنسية البريطانية بعد قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجازه

أعلن الإعلام الفلسطيني العثور على 80 جثمانا في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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فلسطين: العثور على 80 جثمانا في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي

أكد مصدر رفيع المستوى لفضائية “القاهرة الإخبارية” إن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

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القاهرة الإخبارية: مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تشجيع الصناعة أدى إلى وجود مصانع جديدة، قائلا:" نستهدف أن تستثمر الشركات العالمية في مصر".

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رئيس الوزراء: نسعى لخلق فرص عمل وتوطين العديد من الصناعا