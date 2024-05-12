أردوغان: إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله"، مشيرا الى ان "المذبحة مستمرة في غزة ورئيس الوزراء الاسرائيلي بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر بسبب أساليبه في الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق، اكد أردوغان أن على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، بعد وصول أول طائرة تحمل مساعدات تركية إلى مصر.

وأضاف إردوغان، في كلمة ألقاها في إسطنبول، أن أنقرة ستواصل إرسال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع مصر، وأن السلطات التركية تواصل اتصالاتها لتحرير الأسرى وإيجاد حل للأزمة.