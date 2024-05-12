المطران العنداري ترأس قداسا على نية الصحافيين والإعلاميين في كنيسة السيدة - عمشيت

ترأس رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران انطوان نبيل العنداري قداسا في كنيسة السيدة في عمشيت على نية الصحافيين والاعلاميين وجميع العاملين في وسائل الاعلام، لمناسبة اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل الاعلام.

بعد الانجيل ألقى عنداري عظة ﻿تحدث فيها عن الرسالة التي أصدرها البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي الثامن والخمسين لوسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "الذكاء الإصطناعي وحكمة القلب من أجل تواصل إنساني كامل". وقال: "دأب قداسته على تصويب تعليم الكنيسة في وجه التطورات التكنولوجية بما فيها ألأخبار الكاذبة والأباطيل. وتناول هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، أقله، في رسائله إلى الهيئة العامة لجمعية الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، واليوم العالمي للسلام".