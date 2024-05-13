اعلنت الشرطة الأميركية، اننا "تدخلنا لفض مظاهرات خلال حفل تخرج تنظمه جامعة جنوب كاليفورنيا وتمكنا من إعادة الهدوء". بدورها، افادت جامعة جنوب كاليفورنيا، بأننا "أغلقنا الحرم الجامعي إثر مظاهرات رافضة لحرب غزة خلال حفل التخرج السنوي".

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأميركية: تدخلنا لفض مظاهرات خلال حفل تخرج تنظمه جامعة جنوب كاليفورنيا وتمكنا من إعادة الهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.