مقتل واصابة 15 شخصا إثر إطلاق نار خلال حفل في ألاباما الأميركية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما الأميركية.
واوضح المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين،أندريه ريد، لقناة "والا-تي في" التلفزيونية، إن "حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد العمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار".
ولفت الى أن "معظم المتواجدين كانوا من صغار السن، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات".
ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.
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