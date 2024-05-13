وزير الإعلام الكويتي: المنصة الرقمية (51) تهدف لبناء إعلام رائد في صناعة المحتوى

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين إن إطلاق منصة (51) الرقمية جاء ترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام 2021-2026 لبناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى كما أنها آمنة تحافظ على القيم الأصيلة في المجتمع من خلال ما تقدمه من محتوى هادف كما أنها حاضنة لكافة الأفكار الابداعية بما يناسب مختلف الأذواق.

وأوضح المطيري - في كلمة خلال حفل إطلاق البث التجريبي للمنصة الرقمية المتكاملة (51) بالتعاون مع شركة (فاست) للاتصالات اليوم - أن الإعلام الكويتية تتعاون مع القطاع الخاص لتنتقل من كونها جهاز تنفيذي إلى جهاز تنسيقي تنظيمي تحفيزي يعمل على توجيه الموارد وتعظيم الإيرادات فضلا عن تحسين البنية التحتية للوزارة وفق منهجية عمل محددة نحقق من خلالها خطوات ونقلات نوعية في هويتها البصرية وحوكمة إجراءاتها الداخلية.

وبين أن (منهجية عمل لبدايات جديدة) كان الشعار الذي سعت الإعلام لتحقيقه على أرض الواقع حيث أن البدايات الجديدة تتمثل بإطلاق منصة رقمية تواكب التطورات التكنولوجية مؤكدا أن دولة الكويت كانت ولازالت ملهمة للإبداع داعمة للريادة.

وأشار إلى أن الإعلام الكويتي وانطلاقا من عام 1951 ، شهد مسيرة حافلة من الإنجازات في شتى المجالات الإعلامية ، على مستوى المسرح والإذاعة والتلفزيون ، حيث ساهم الرواد في صناعة التميز والإبداع حتى أصبحت الكويت منارة إعلامية وثقافية اتصلت بالعالمية بهويتها العربية الأمر الذي يحملنا مسؤوليات وتحديات كبيرة ولكننا نجدها فرصا عظيمة لتعزير مكانتنا الإعلامية.

من جانبه ..قال الرئيس التنفيذي لشركة (فاست) للاتصالات الكويتية عبدالعزيز البابطين إن هذا التعاون وهذا الإنجاز بين القطاعين الحكومي والخاص في عمل هذه المنصة ، يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية عبر تعاون واضح بين شركة (فاست) للاتصالات ، ووزارة الإعلام من خلال عمل منصة رقمية لبث المحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الذكية والرقمية.

وأوضح أنه في السابق كانت إمكانيات الوزارة للانتقال بمحتواها إلى الدول الأخري قليلة لكن في هذا العصر ومن خلال هذا التعاون سيتاح لكل من يحمل خط (إنترنت) في أي مكان مشاهدة البرامج الإذاعية والتلفزيونية الأرشيفية لتلفزيون دولة الكويت بالإضافة إلى ما ستقدمه من إنتاجات حصرية لها وبث مباشر لقنوات باقة تلفزيون الكويت.