النشرة: توقيف سوري اعتدى بالضرب على صاحبة محل هواتف في زحلة

اشار مراسل "النشرة" في زحلة، الى قيام احد الأشخاص بالدخول إلى محل هواتف خلوية في زحلة والاعتداء بالضرب على صاحبة المحل "ه. ج."، وحطم محتويات المحل وهو في حالة تعاطي مخدرات.
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبعد مرور ساعات قليلة القت شعبة المعلومات القبض على المعتدي.
وافادت معلومات أمنية لـ" النشرة" بان المعتدي من التابعية السورية ويسكن في بلدة الفرزل.
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