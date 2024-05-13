كوريا الشمالية لحلفاء أمريكا: توقفوا عن استفزازاتكم

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وانتقدت وزارة الخارجية في بيونج يانج « التدخل العسكري» في المنطقة» بذريعة مراقبة انتهاك عقوبات الأمم المتحدة» ، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أمس.
وجاء في البيان أن كوريا الشمالية طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا» بالتوقف الفوري عن الأعمال الاستفزازية التي تسبب التوتر وعدم الاستقرار».
وأضاف البيان «يتعين على الدول الغربية أن تفكر بشأن حقيقة أن سياستها غير المنطقية والعمياء المتمثلة في اتباع أمريكا تعد عملا يلحق الضرر مصالحها»، وأضاف البيان أن بيونج يانج» سوف تتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن سيادة البلاد وأمنها».
ويذكر أنه في أبريل الماضي، أجرت أمريكا تدريبات استمرت لمدة يومين، وشاركت فيها كوريا الجنوبية واليابان.
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