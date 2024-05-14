بمشاركة بريطانية.. الرياض تستضيف مبادرة GREAT Futures اليوم (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - في الرياض وبمشاركة بريطانية.. تستضيف العاصمة السعودية "الرياض"، مبادرة (GREAT Futures) المستقبل العظيم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 6 ذو القعدة 1445هـ/ 14 مايو 2024، في مركز الملك عبدالله المالي.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، يُعقد المؤتمر يومي ( 14و 15) مايو الجاري، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7 وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، بجانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

وتُعد مبادرة (GREAT Futures)أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.

ومن المقرر أن تشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعًا اقتصاديًّا واعدًا، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.

كما سيقود نائب رئيس الوزراء البريطاني وفدًا تجاريًّا قويًّا يضم أكثر من 300 شخص إلى الحدث الرئيسي للمستقبل السعودي الكبير في الرياض.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمبادرة (GREAT Futures) المستقبل العظيم، ستقام على مدى 12 شهرًا، وتشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعًا وابتكارًا في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة والناشئة.