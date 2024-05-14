وزيرا دفاع أمريكا وكندا تبحثان سبل التعاون المشترك من خلال الناتو وأمن الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزيرا دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن، ونظيره الكندى "يل بلير"، سبل التعاون المشترك من خلال حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لمواجهة التدخل العسكري الروسي على أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط، مؤكدين التزامهما المشترك بتحديث قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية " نوراد "

وناقش الوزيران طرق سبل تحديث سياسة الدفاع الكندية والإنفاق الدفاعي وتطورات الأوضاع في هايتي وإقامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأكد الجانبان - مجددًا - دعمهما الثابت لأوكرانيا وتعهدا بمواصلة تقديم المساعدة لتعزيز أمن أوكرانيا وسيادتها على المدى الطويل.

كما أكدا - من جديد - أهمية الاستثمار في القوات الحديثة والجاهزة والقادرة والخطوات اللازمة لدفع تحديث "نوراد"، والتنسيق الوثيق بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية الأخرى.

وشدد أوستن وبلير - أيضا - على التزام الولايات المتحدة وكندا المستمر بالعمل معا لتحسين الأمن في هايتي، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

رئيس الوزراء الكندي يعتزم المشاركة في "مؤتمر السلام"

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في اتصال مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يعتزم المشاركة في "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا.

وجاء في بيان بهذا الصدد، صادر عن مكتب ترودو، يوم الاثنين، أن "الزعيمين بحثا قمة السلام المرتقبة الخاصة بأوكرانيا، والتي ستنعقد يومي 15 و16 يونيو عام 2024 في سويسرا".

الخارجية السويسرية: مؤتمر أوكرانيا لن يبحث "صيغة زيلينسكي" فقط

وأضاف البيان أن ترودو "أشار إلى أنه يأمل في المشاركة (في المؤتمر) وسيدعم لاحقا جهود الرئيس زيلينسكي لتحقيق السلام العادل والثابت".

يذكر أن سويسرا أعلنت عن تنظيم مؤتمر حول السلام في أوكرانيا، من المخطط للنظر خلاله في مختلف المقترحات بشأن التسوية، بما فيها ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي" للسلام.

ورفضت روسيا حضور المؤتمر و"معادلة زيلينسكي"، مشيرة إلى أن أي صيغة للتسوية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار "الواقع على الأرض".