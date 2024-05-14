الملك سلمان يؤكد أن خدمة الحرمين من أهم أولويات المملكة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما والسهر على راحتهم من أهم أولويات المملكة وأعظم اهتماماتها، موجها الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج وبمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، اليوم الثلاثاء في جدة برئاسة الملك سلمان، حيث رحب خادم الحرمين بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج.

وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.