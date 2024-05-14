شكرا لقرائتكم خبر 1000 عضو من حماس يعالجون في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من ألف عضو من حركة حماس يتلقون العلاج الطبي في تركيا.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أنقرة «في بلادي، أكثر من ألف عضو من حماس يتلقون العلاج حاليا في مستشفياتنا».

ووصف إردوغان حماس، المدرجة كمنظمة إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، بأنها حركة مقاومة، قائلا «إنها تقاتل لحماية أرضها وشعبها».