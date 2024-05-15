توسع الصناعات الإبداعية بين السعودية وبريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، عن توسع الصناعات الإبداعية بين البلدين، ونوهت بما تمتلكه المملكة من طموحات كبيرة في عدة مجالات ومنها الثقافية والإبداعية التي تندرج ضمن مستهدفات رؤية 2030، مشيرة إلى حرص بريطانيا المستمر على المشاركة الفعالة في الحراك والأنشطة المختلفة داخل المملكة.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تطمح لتنمية اقتصادها وتحسين جودة حياة مواطنيها من خلال انتهاز فرص التعاون الهائلة بين البلدين وتوسيع الصناعات الإبداعية، مبينة أن السعودية أصبحت اليوم في مقدمة الدول التي تشكل ثقافة المنطقة، من خلال القوة الهائلة التي تتمتع بها في مجالات الثقافة، والرياضة، والسياحة.