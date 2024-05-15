الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مقذوفات قرب مطار سيفاستوبول بلبيك

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم مدينة سيفاستوبول “ميخائيل رازفوزاييف” إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة مقذوفات فوق البحر بالقرب من سيفاستوبول وبالقرب من مطار بيلبيك.

"ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال رازفوزاييف:"يواصل أفراد الخدمة صد هجوم الأوكرانيين، ووفقا للتقارير الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية بالفعل عدة مقذوفات فوق البحر وبالقرب من مطار بيلبيك، وتم وضع جميع خدمات المدينة وأعضاء خدمة الإنقاذ في سيفاستوبول في حالة تأهب قصوى.

وكتب حاكم مدينة سيفاستوبول على حسابه تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "قمنا بإخماد حريق ناجم عن سقوط شظايا مقذوف بالقرب من قرية بوليوشكو، مشيرًا إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في البنية التحتية المدنية.

وعلى صعيد أخر قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا بشأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا في 20 مايو.

وكتب بوليانسكي على حسابه بتطبيق "تيليجرام": "سنرد على الغربيين، حيث سيبدأ الاجتماع بشأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت نيويورك (2:00 مساءً بتوقيت جرينتش) في 20 مايو الجاري".