بري في مستهل جلسة مجلس النواب لمناقشة ملف النزوح السوري: هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان

بدأت جلسة مجلس النواب لمناقشة الهبة الأوروبية والنزوح السوري.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس نبيه بري أن "هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان".

وأمس، عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية، بعيدًا عن الإعلام، بهدف وضع تصور موحّد لاطار مسوّدة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.

وفي 7 أيّار، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الجلسة لمناقشة حول الموقف من الهبة الاوروبية في 15 أيّار.