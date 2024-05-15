سلام بحث مع وزير النفط البحريني امكانية تفعيل التعاون الثنائي وتقديم خبرة الوزارة في استخراج الغاز

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك بن دينه، في العاصمة البحرينية، المنامة، على هامش أعمال القمة العربية 33. وجرى أثناء الاجتماع استعراض امكانية تفعيل التعاون الثنائي وتقديم خبرة وزارة النفط البحرينية في قطاع النفط واستخراج الغاز.

وأكد بن دينه "العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في مملكة البحرين ولبنان"، منوهاً "بحرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان وتقديم المساعدة في قطاع النفط بما يخدم لبنان في الاستثمار النفطي".

وشكر سلام من جهته، مبادرة الوزير البحريني في "الاستعداد لمد جسور التعاون بين لبنان ومملكة البحرين في قطاع النفط"، وتقديره واحترامه لمشاعر ومحبة الوزير البحريني للبنان وشعبه.