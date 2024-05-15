افرام: هناك "نفس" جديد بالجلسة النيابية لأنّ الجميع متوحّد على الخطر الكياني الذي يُشكّله النزوح السوري

أشار النائب نعمة افرام، خلال كلمة في جلسة البرلمان بشأن الهبة الأوروبية والنزوح السورية، إلى أنّ "هذه الجلسة فيها "نفس" جديد لأنّ الجميع متوحّد على الخطر الوجودي والكياني الذي يُشكّله النزوح السوري في لبنان".

ولفت إلى أنّ "كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنويًّا، ويجب أن نطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية مبالغ لإدارة الوجود السوري في البلد".

وأشار افرام إلى أنّ "موضوع المسح والتوثيق للنازحين السوريين مسؤوليتنا و"عيب علينا نشحد المعلومات"، ولذلك أدعو لتوثيق وإصدار بطاقات لهم"، وقال: "يجب تأمين حماية الحدود اللبنانية كي نتمكن من تطبيق القوانين كما يجب وهذا يحتاج إلى تمويل".